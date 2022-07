Gedenken an Opfer der NS-Zeit

In Mülheim wird heute den Opfern des Nazi-Regimes gedacht. Am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus im Luisental wird ein Kranz niedergelegt. Die Ereignisse vom 20.Juli 1944 bildeten den umfangreichsten Widerstand von Deutschen gegen das Regime Adolf Hitlers in der NS-Zeit. Zum 78.Jahrestag des 20.Juli lädt die Stadt um 11 Uhr zur Kranzniederlegung ein.

