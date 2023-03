Schüler treffen sich zum Feriencamp auf der Wolfsburg-Akademie

In den Osterferien laufen auch bei uns in Mülheim die "Lernferien NRW". Vom 3. bis zum 7. April findet in der Wolfsburg ein Camp unter dem Motto "Orte des Erinnerns" statt.

