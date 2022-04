Schulministerin besucht Ferien-Camp

Landesweit unterstützt das Land 22 solcher Camps. 400 Schülerinnen und Schüler können dabei sein, ihre Stärken entdecken und weiterentwickeln, heißt es. Gebauer will in Mülheim mit Jugendlichen ins Gespräch kommen zu den Themen Demokratie und Jugendbeteiligung. Die LernFerien NRW werden in zwei Schwerpunkten mit jeweils eigener Zielausrichtung angeboten: „Lernen lernen“-Camps richten sich an Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf aus den achten und neunten Jahrgangsstufen. In den „Begabungen fördern“-Camps haben die achten und neunten Klassen sowie die Oberstufe die Möglichkeit, sich mit gesellschaftlichen oder auch zukunftsweisenden Fragen auseinanderzusetzen.