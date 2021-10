Kostenlose Prüfung der Lichtanlage

Zum Start in die dunkle Jahreszeit bietet der TÜV Nord in Mülheim einen kostenlosen Lichtcheck an. Bei der Untersuchung in der Station an der Alexanderstraße 35 in Heißen werden alle Lichtquellen - also alles von Hauptscheinwerfern bis hin zu Bremslichtern - geprüft, heißt es. So wollen wir für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen.

© TÜV Nord