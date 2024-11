TÜV: Weniger Autos in Mülheim mit Mängeln

Das sind knapp 7 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei gut 13 Prozent der Autos gab es bei der Hauptuntersuchung geringe Mängel. Durchschnittlich waren die geprüften Fahrzeuge 10,4 Jahre alt und hatten 91.000 Kilometer auf dem Tacho. Auf der anderen Seite beklagt der TÜV Nord, dass in Mülheim mehr als 26 Prozent der geprüften Fahrzeuge so schwerwiegende Mängel hatten, dass sie erst repariert werden mussten, bevor sie die Prüfplakette bekommen haben. Glücklicherweise gab es aber kein Fahrzeug, dass so verkehrsuntauglich war, dass es sofort stillgelegt werden musste, heißt es. Der TÜV hat für die Statistik die Ergebnisse der Hauptuntersuchungen zwischen Juni 2023 und Juni 2024 ausgewertet.