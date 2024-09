Kostenloser Lichtcheck beim Mülheimer TÜV

Der TÜV Nord bietet bei uns in Mülheim den ganzen Oktober lang kostenlos Lichtchecks für Autos und Motorräder. In der Station an der Alexanderstraße werden Hauptscheinwerfer, Bremslichter und Blinker genau unter die Lupe genommen.

© TÜV NORD