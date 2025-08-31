Kommunalwahl: Diskussion in der Alten Dreherei

Fürs Podium zugesagt haben die OB-Kandidatinnen und -Kandidaten:





Marc Buchholz (CDU)

Nadia Khalaf (SPD)

Ulrike Bresa (Grüne)

Peter Beitz (FDP)

Kay Shanghai (Die Partei)

Jochen Hartmann (BAMH)

Cedric Zahn (parteilos)





sowie Sarah Boskamp (Linke).





Gedacht ist die Veranstaltung in erster Linie für Erstwählerinnen und -wähler. Radio Mülheim-Moderatorin Insa Löll moderiert. U.a. soll es um Themen gehen wie "Unterwegs sein in der Stadt" sowie zu Möglichkeiten in Bildung und Freizeit. Die Podiumsdiskussion beginnt um 17 Uhr. Wer mag, kann spontan vorbeischauen. Die Veranstalter bitten aber darum, sich vorab freiwillig anzumelden. Das gelte vor allem für Jugendgruppen und Schulklassen.