Navigation

Kommunalwahl: Diskussion in der Alten Dreherei

Veröffentlicht: Sonntag, 31.08.2025 08:00

Die Evangelische Jugend An der Ruhr lädt ein zur Podiumsdiskussion vor der Kommunalwahl. Die Veranstaltung läuft heute (31.8.) in der Alten Dreherei.

© Olaf Ziegler/FUNKE Foto Services

Fürs Podium zugesagt haben die OB-Kandidatinnen und -Kandidaten:


  • Marc Buchholz (CDU)
  • Nadia Khalaf (SPD)
  • Ulrike Bresa (Grüne)
  • Peter Beitz (FDP)
  • Kay Shanghai (Die Partei)
  • Jochen Hartmann (BAMH)
  • Cedric Zahn (parteilos)


sowie Sarah Boskamp (Linke).


Gedacht ist die Veranstaltung in erster Linie für Erstwählerinnen und -wähler. Radio Mülheim-Moderatorin Insa Löll moderiert. U.a. soll es um Themen gehen wie "Unterwegs sein in der Stadt" sowie zu Möglichkeiten in Bildung und Freizeit. Die Podiumsdiskussion beginnt um 17 Uhr. Wer mag, kann spontan vorbeischauen. Die Veranstalter bitten aber darum, sich vorab freiwillig anzumelden. Das gelte vor allem für Jugendgruppen und Schulklassen.

Weitere Meldungen

«Washington Post»: US-Regierung erwägt Umsiedlung aus Gaza

Politik Wie kann es nach einem Waffenstillstand im Gazastreifen weitergehen? Eine US-Zeitung berichtet über einen Plan, mit dem die schlimmsten Befürchtungen der Menschen in Gaza wahr

US-Präsident Donald Trump

Show-Debüt von Tochter: Markus Söder war nicht eingeweiht

Kino & TV Viele erwarten mit Spannung den Auftritt von Gloria-Sophie Burkandt in dem neuen ProSieben-Quiz «Deutschlands dümmster Promi».

Gloria-Sophie Burkandt

Auswärtiges Amt fordert Deutsche zum Verlassen Irans auf

Politik Das Auswärtige Amt warnt aufgrund der Zuspitzung des Atomstreits vor Reisen in den Iran. Deutsche Staatsangehörige, die sich dort aufhalten, sollen das Land verlassen.

Streit um Irans Atomprogramm
skyline