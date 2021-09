Klimaschützer gehen auf die Straße

In Mülheim und vielen weitere Städten weltweit rufen Klimaschützer heute zum Protest auf. In Deutschland wollen die Aktivisten zwei Tage vor der Bundestagswahl noch einmal Druck auf die Politik machen. Sie fordern einen konsequenteren Klimaschutz. In Mülheim soll die Klimastreik ab 16 Uhr am Stadthafen starten.

© Pixabay