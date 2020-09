Klage gegen Decathlon

Die Klage wird von den Revierstädten Duisburg, Essen und Gelsenkirchen unterstützt. Vor allem Bottrop befürchtet, dass nach einer Ansiedlung des Sportartikel-Riesen die Händler im eigenen Stadtgebiet viele Kunden verlieren, weil die nach Oberhausen abwandern. Schon jetzt würde mit Sportartikeln in Oberhausen deutlich mehr Geld umgesetzt, als in Bottrop. Dort sind es 1,1 Millionen, in Oberhausen über 29 Millionen Euro im Jahr.