Kitas werden morgen bestreikt

Auch der Offenen Ganztag an Schulen könnte morgen nicht so laufen, wie gewohnt. Auch hier sind Beschäftigte aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Um 11 Uhr ist auf dem Parkplatz der Stadthalle in Mülheim eine Kundgebung geplant. Verdi will Druck auf die Arbeitgeber machen. Bisher haben Verhandlungen kein Ergebnis gebracht. Die Gewerkschaft fordert im Erziehungs- und Sozialbereich bessere Arbeitsbedingungen und mehr Wertschätzung der Arbeit, die dort geleistet wird.