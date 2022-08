Kindermörder bei Aktenzeichen XY gesucht

Beide Fälle hängen offenbar zusammen. Im Februar 1992 wurde eines der Mädchen vom Unbekannten in ein Auto gelockt, betäubt und missbraucht. Mit schweren Verletzungen wurde sie später in Düsseldorf an einer Landstraße gefunden. Anderthalb Jahre später traf das zweite Mädchen vermutlich auf den gleichen Mann. Ihre Leiche wurde drei Tage später an einer Landstraße zwischen Bremen und Hamburg gefunden. Die Ermittler haben die Fälle neu aufgerollt und werden heute Abend Details bekannt geben. Sie gehen davon aus, dass der Mann in Altenessen gelebt hat und beruflich viel mit einem weißen Kastenwagen unterwegs war.