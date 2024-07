Kulinarischer Treff startet an der Ruhr

An den Ständen machen die Besucher wieder eine kulinarische Reise um die Welt. So gibt es vom Wiener Schnitzel, über französischen Fisch und italienische Pasta auch amerikanische Burger und orientalische Falafel. Das Walkmühlen-Restaurant bietet auch ukrainische Spezialitäten an. Beim Nachtisch gibt es von Eiscreme, über Zuckerwatte und Sahnetorten bis hin zur Käseplatte etwas für jeden Geschmack. Auch über Weine, Cocktails und Kaffeespezialitäten können sich die Besucher freuen. Das gemeinsame Schlemmen wird von fünf Musik-Acts begleitet und Kinder können sich auf dem nahegelegenen Spielplatz "Auf dem Dudel" austoben. Weil die nachhaltige Besteck-Aktion im vergangenen Jahr so gut angekommen ist, wird sie wiederholt, heißt es von der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH als Veranstalter. Besucher können Messer, Gabel und Löffel für einen Euro bei den Gastronomen kaufen, es mehrmals benutzen und dann mit nach Hause nehmen oder in aufgestellten Containern spenden. Dadurch konnten im vergangenen Jahr rund 2.500 Euro als Spende an die Mülheimer Tafel übergeben werden.

Öffnungszeiten Kuli-Treff

Donnerstag: 16 - 22 Uhr

Freitag: 16 - 23 Uhr

Samstag: 12 - 23 Uhr

Sonntag: 12 - 20 Uhr

Die Speisekarte für den Kuli-Treff und noch mehr Infos gibt es hier.