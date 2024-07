Autokran geht in Flammen auf

Ein brennender Kranwagen hat auf der A42 am Nachmittag für viel Stau gesorgt. Die Autobahn musste in Richtung Duisburg vollgesperrt werden, sagt die Feuerwehr. Demnach war der 40-Tonnen-Kran gegen 17 Uhr in Richtung Duisburg unterwegs und im Bereich der Stadtgrenze Gelsenkirchen/Essen in Flammen aufgegangen. Der Fahrer hatte nach eigenen Angaben den Kran wegen eines Motorschadens auf dem Seitenstreifen gestoppt - dort fing das Fahrzeug dann plötzlich an zu brennen.

© Feuerwehr Essen