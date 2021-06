Keine Hoffnung mehr für die vermissten Mädchen

Nach Medienberichten sollen sie 13 und 14 Jahre alt sein. Sie waren gestern am frühen Abend in Duisburg im Rhein schwimmen gegangen und offenbar von der Strömung erfasst worden. Ein 17-Jähriges Mädchen konnte noch von Rettungskräften geborgen werden, starb aber nach Wiederbelebungsversuchen. Im Einsatz waren Polizei, Feuerwehr und mehrere Rettungsorganisationen. Auch die Taucherstaffel der Mülheimer Feuerwehr half bei der Suche. Erst am Wochenende hatte es bei Rheinberg einen tödlichen Badeunfall gegeben. Die Feuerwehr hatte kurz zuvor noch gewarnt: Die tückischen Strömungen gerade im Uferbereich könnten auch für geübte Schwimmer sehr gefährlich sein.