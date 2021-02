Keine Busse in Mülheim unterwegs

Heute früh waren einige Busse ausgerückt, um zu testen, ob sie fahren können. Sie mussten aber nach kurzer Zeit abbrechen und zurück ins Depot. Es ist einfach zu gefährlich, heißt es aus der Leitstelle. So gern wir die Mülheimer zur Arbeit bringen würden - aber das klappt aktuell nicht. Schon gestern musste die Ruhrbahn in Mülheim und auch nebenan in Essen den Betrieb wegen des Wintereinbruchs einstellen. Wir können erst wieder fahren, wenn die Witterung und der Zustand der Straßen einen sicheren Betrieb wieder zulassen, heißt es. Fahrgäste müssen sich darauf einstellen, dass auch in den nächsten Tagen nur ein eingeschränktes Angebot zur Verfügung steht.

Probleme mit der Ruhrbahn-Seite

Weil aktuell so viele Fahrgäste auf die Internetseiten der Ruhrbahn klicken, gibt es Probleme. Zeitweise sind die Seiten nicht erreichbar. Unsere Techniker arbeiten mit Hochdruck daran, sagt die Ruhrbahn. Sie selbst ist auch von den Online-Problemen betroffen. Mitarbeiter haben Schwierigkeiten und können die Verkehrsinfos nicht aktualisieren.