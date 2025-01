Lage auf den Straßen bisher weitgehend entspannt

Die Wetterlage in Mülheim ist aktuell noch entspannter, als von Wetterdiensten erwartet. Es schneit seit dem Abend, viel bleibt bisher aber noch nicht liegen. In höheren Lagen, wie zum Beispiel in Heißen, bleibt der Schnee zum Beispiel liegen. Auf den Straßen ist die Lage weitgehend entspannt. Witterungsbedingte Unfälle gibt es bisher nicht, sagt die Polizei ( Stand 8:55 Uhr ).

