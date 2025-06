Haltestelle wird barrierefrei ausgebaut

Ab Montag (16.6.) müssen sich Autofahrer im Bereich der Straßburger Allee in Saarn auf Einschränkungen einstellen. Das sagt die Stadt. Grund sind Bauarbeiten. Die Bushaltestelle "Friedrich-Freye-Straße" an der Straßbugrer Straße wird barrierefrei umgebaut. Gearbeitet wird in Fahrtrichtung Innenstadt.

© Pixabay