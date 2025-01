Ruhrbahn ändert Abfahrten an mehreren Haltestellen

So startet die 134 am HafenCenter in Richtung Kettwig jetzt von Steig 1. Beim E34 entfällt die Haltestelle Saturnweg Richtung Speldorf. Mehrere Änderungen gibt an der Haltestelle Gustav-Heinemann-Schule, weil sie jetzt fertig barrierefrei umgebaut ist. Die Änderungen sind laut Ruhrbahn vor Ort per Aushang festgehalten. Eine größere Änderung gibt es noch im Nachtnetz. Der NE10 Uhr wird im Abstimmung mit der Oberhausener STOAG samstags Richtung Mülheim morgens bis zur Stadtmitte verlängert. In Richtung Oberhausen endet der NE10 dagegen schon kurz hinter der Stadtgrenze an der Oberhausener Wehrstraße.