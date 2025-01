Wetter: Hochwasser an der Ruhr und Schnee im Anmarsch

Eine Sprecherin sagte uns, dass die Lage recht schwer einzuschätzen sei, weil sich die Vorhersagen quasi stündlich ändern würden. Sicherheitshalber werde man heute Abend (8.1.) vor dem ersten möglichen Schneefall streuen. Im Einsatz werden dann sechs große Streufahrzeuge sein, ein Fahrzeug für engere Stellen, zwei für Radwege und zwei Pritschenwagen für Bushaltestellen. Insgesamt 22 Leute könnte die MEG heute Nacht einsetzen, wenn es noch stärker schneien sollte als angenommen. Bei starkem Schneefall morgen früh würde dann die maximal mögliche Anzahl von Mitarbeitern und Fahrzeugen eingesetzt. Die MEG bezieht die Wetterdaten von einem spezialisierten Anbieter. Außerdem gibt es sechs automatische Glättemeldeanlagen über alle Stadtteile verteilt.

Hochwasser erreicht Mülheim

Unterdessen hat der Regen der letzten Tage den Pegel der Ruhr bei uns in Mülheim anschwellen lassen. Sicherheitshalber hat die Stadt erste Abschnitte am Fluss gesperrt. Der Leinpfad in Richtung Kettwig ist auf der Mendener Seite gesperrt. Ebenfalls die entsprechenden Zugangswege von der Mendener Straße aus.