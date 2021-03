Kaum Wartezeiten auf Termin

Wer aus der Kirche austreten will, muss dafür zum Amtsgericht. Die nächsten freien Termine in Mülheim sind zeitnah zu haben, heißt es von dort. Das ist nicht zu vergleichen mit den Wartezeiten, die es aktuell in Städten wie Köln und Düsseldorf gibt.

© Smileus - Fotolia