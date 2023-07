Katholische Kirche verzeichnet Rekordzahl an Austritten

Zum Vergleich: 1992 war das Jahr, in dem bislang die meisten Menschen die katholische Kirche in Mülheim verlassen haben. Damals waren es aber "nur" rund 9.500. „Die katholische Kirche scheint sich weiterhin im freien Fall zu befinden“, sagt der Generalvikar des Bistums Essen Klaus Pfeffer. Als Hauptgrund sieht er die zahlreichen Missbrauchsskandale. Die Öffentlichkeit habe den Eindruck, dass die Kirche widersprüchlich, unbeholfen und zu zaghaft den Weg von Aufklärung und Aufarbeitung gehe. Aktuell hat die die katholische Kirche in Mülheim noch rund 42.200 Mitglieder. Im letzten Jahr gab es außerdem weniger Trauungen und Taufen.