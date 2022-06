Katholiken verlassen massenhaft Glaubensgemeinschaft

Innerhalb eines Jahres hat das Bistum fast 21.000 Mitglieder verloren, rund die Hälfte durch Kirchenaustritte. Noch nie seit Gründung des Bistums haben so viele Menschen von sich aus die katholische Kirche verlassen, heißt es. Das sei außerdem besonders beachtenswert, weil Kirchenaustritte in der Pandemiezeit zwischenzeitlich nur sehr eingeschränkt möglich waren. Das Bistum sieht als Grund den unaufhaltsam steigenden Vertrauensverlust der Kirche, vor allem ausgelöst durch zahlreiche bekannt gewordene Missbrauchstaten. In Mülheim sank die Zahl der Katholiken innerhalb eines Jahres von 45.008 auf 43.822.