Essener Kirche wird zur Hochschule

Die Kirche St. Gertrud am Viehofer Platz in Essen bekommt eine neue Nutzung: Die katholische Pfarrei verkauft das Gebäude an die Hochschule der bildenden Künste (HBK). Ab dem Wintersemester 2025 soll dort der Lehrbetrieb starten.

