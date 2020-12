Karnevalisten spenden Rosenmontags-Kamelle an Heimkinder

Eine ganze Palette voller Süßigkeiten bekommen die Kinder vom Raphaelhaus an der Voßbeckstraße heute vom Hauptausschuss Groß-Mülheimer- Karneval. Weil die Karnevalszüge in dieser Session wegen Corona ja ausfallen, wollen die Karnevalisten die schon besorgten Kamelle für Rosenmontag an die Heimkinder verteilen.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services