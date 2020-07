Narren wollen feiern

Allerdings fehlen noch Fördermittel. Eine bereits durchgeführte Spendenaktion habe nicht den erhofften Betrag eingebracht, sagt Hauptausschuss-Präsident Uferkamp. Deshalb haben die Karnevalisten jetzt Mittel aus einem Landesförderprogramm für Brauchtumspflege beantragt. Außerdem soll eine mögliche Unterstützung des Karnevals auf Antrag der CDU-Fraktion Thema im kommenden Kulturausschuss Mitte August sein. Das Programm in der Session 20/21 werde definitiv kleiner ausfallen, sagt Uferkamp. Noch habe sein Team keine Planungssicherheit, was die zugelassenen Gästezahlen angeht. Deshalb arbeiten die Karnevalisten sowohl an Konzepten für Sitzungen im Saal als auch draußen im Freien.