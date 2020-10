Karnevalisten sagen Rosenmontagsumzug ab

Uferkamp spricht von dem richtigen Signal in diesen Zeiten. "Wir können keinen Karneval feiern, wenn die Welt momentan in der Pandemie festhängt", so Uferkamp. Zudem könne bei einem Rosenmontagsumzug mit bis zu 40.000 Besuchern nicht sichergestellt werden, dass Abstände eingehalten werden. Ganz ohne Veranstaltung soll die Session aber nicht bleiben. Wenn es die Pandemie-Lage zulässt, sind im Januar und Februar einige Außenveranstaltungen geplant. Darunter die Karnevals-Fest-Messe und der Sponsoren-Empfang.