Kampf gegen weniger Geld für OGS

Geplant ist, den OGS-Trägern Diakonie und Caritas nur noch die Hälfte für ihre Arbeit zu zahlen. Die Stadt will sich dabei an Städten wie Düsseldorf, Essen oder Duisburg orientieren, die viel weniger Geld für den OGS-Bereich ausgeben. Mit dem eingesparten Geld will Mülheim dann in den nächsten Jahren zusätzliche OGS-Plätze schaffen. Die Höhe der Kürzung ist unverantwortlich, sagen die Eltern. Dadurch würde unweigerlich die Qualität der Offenen Ganztagsbetreuung leiden. Darüber entscheiden muss am 19. Februar der Rat.

Hier geht es zur Petition.