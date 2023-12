Eltern fordern mehr Personal und Geld für Kitas

Eltern in Mülheim wollen die angespannte Personallage und Engpässe in der Kinderbetreuung nicht länger hinnehmen. Sie haben Initiative ergriffen und starten eine Petition an den NRW Landtag. Derzeit liegen in vielen Mülheimer Kitas Unterschriftenlisten aus. Eltern können unterschreiben und die Forderung unterstützen.

© Sebastian Sternemann/FUNKE Foto Services