Navigation

Kaiserstraße am Wochenende vollgesperrt

Veröffentlicht: Freitag, 05.09.2025 08:17

Auf der Kaiserstraße müssen Autofahrer jetzt am Wochenende wieder Umwege fahren. Das hat die Stadt angekündigt. Die Kaiserstraße wird stadteinwärts auf dem Stück zwischen Leineweberstraße und der Straße An den Sportstätten vollgesperrt. Grund sind Bauarbeiten. Los geht es heute Abend um 22 Uhr. Stadtauswärts bleibt die Kaiserstraße befahrbar.

© Foto-Ruhrgebiet - Fotolia

Laut Stadt wird auf der Kaiserstraße der Asphalt abgefräst und erneuert. Hierfür muss die Kaiserstraße bis Sonntagmittag 14 Uhr vollgesperrt bleiben, sagt eine Sprecherin im Rathaus. Eine Umleitungstrecke wird über Obere Saarlandstraße, Bismarckstraße, Kampstraße, Wilhelmstraße, Friedrichstraße und Leineweberstraße eingerichtet. Die Arbeiten auf der Kaiserstraße werden auch in Nachtarbeit durchgeführt. 

Weitere Meldungen

Streckensperrung: Mega-Bauarbeiten bei der Bahn

Ruhrgebietsnachrichten Für Bauarbeiten wird die Hauptbahnstrecke der Bahn durch das Ruhrgebiet für sieben Wochen unterbrochen. Ab heute Abend (5.9.

Winkhauser Talweg nach Rohrbruch gesperrt

Lokalnachrichten Auf dem Winkhauser Talweg müssen Autofahrer von heute an (2.9.) Umleitungen fahren. Auf dem Abschnitt zwischen Eppinghofer Bruch und Knappenweg ist ein Wasserrohr gebrochen.

Heißen: Elf Monate Bauarbeiten in Gewerbegebiet

Lokalnachrichten Heute (1.9.) starten in Heißen neue Bauarbeiten der medl. Das Unternehmen beginnt mit der Sanierung des Abwasserkanals in der Schieferbank.

skyline