Kaiserstraße am Wochenende vollgesperrt

Auf der Kaiserstraße müssen Autofahrer jetzt am Wochenende wieder Umwege fahren. Das hat die Stadt angekündigt. Die Kaiserstraße wird stadteinwärts auf dem Stück zwischen Leineweberstraße und der Straße An den Sportstätten vollgesperrt. Grund sind Bauarbeiten. Los geht es heute Abend um 22 Uhr. Stadtauswärts bleibt die Kaiserstraße befahrbar.

© Foto-Ruhrgebiet - Fotolia