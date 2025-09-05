Kaiserstraße am Wochenende vollgesperrt
Veröffentlicht: Freitag, 05.09.2025 08:17
Auf der Kaiserstraße müssen Autofahrer jetzt am Wochenende wieder Umwege fahren. Das hat die Stadt angekündigt. Die Kaiserstraße wird stadteinwärts auf dem Stück zwischen Leineweberstraße und der Straße An den Sportstätten vollgesperrt. Grund sind Bauarbeiten. Los geht es heute Abend um 22 Uhr. Stadtauswärts bleibt die Kaiserstraße befahrbar.
Laut Stadt wird auf der Kaiserstraße der Asphalt abgefräst und erneuert. Hierfür muss die Kaiserstraße bis Sonntagmittag 14 Uhr vollgesperrt bleiben, sagt eine Sprecherin im Rathaus. Eine Umleitungstrecke wird über Obere Saarlandstraße, Bismarckstraße, Kampstraße, Wilhelmstraße, Friedrichstraße und Leineweberstraße eingerichtet. Die Arbeiten auf der Kaiserstraße werden auch in Nachtarbeit durchgeführt.