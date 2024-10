Junior Uni vorerst gerettet

Am 1.November soll ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung starten, um die Uni auf ein neues Fundament zu stellen. An Nachfrage nach den Kursen mangelt es nicht. Für das Kursprogramm im vierten Quartal, das am 4.November beginnt, gibt es schon rund 1600 Voranmeldungen, sagt die Junior Uni.