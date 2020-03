Jubiläums-Brot zum Caritas-Geburtstag

Von Montag, 2. März bis Sonntag, 4. April gibt es die Brote mit einem Aufpreis von jeweils 25 Cent in den Filialen des Bäckers. Der Aufschlag geht direkt in den Spendentopf der Caritas. Hemmerle legt für jedes verkaufte Brot noch einmal 25 Cent obendrauf. Das so gesammelte Geld ist für Frauen in psychisch besonders belastenden Lebenslagen gedacht, sagt die Caritas.