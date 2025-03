Höhepunkt im Jubiläumsjahr: Frauen-Fest in Mülheim

15 Uhr geht es in den Räumen an der Kämpchenstraße mit einem Empfang los. Später stehen noch Poetry-Slam und Musik auf dem Programm. Der Eintritt ist frei. Auf dem Frauen-Fest wird auch umfangreich Bilanz gezogen. So hat das Frauenhaus seit seinem Bestehen über 2.000 Frauen und mehr als 2.100 Kinder in einem geschützten Umfeld betreut und beraten. Verteilt über das Jubiläums-Jahr soll es weitere Aktionen, Infostände und Veranstaltungen geben.