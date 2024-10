Eppinghofen bekommt Quartierspunkt für alle

Neben den Einrichtungen in Styrum, Dümpten und Heißen ist der vierte Quartierspunkt in der Stadt. Mit der Erweiterung sollen die Räume jetzt für alle Altersgruppen geöffnet werden. In Eppinghofen leben viele Familien, hier ist der Anteil der von Armut betroffenen Kinder besonders hoch, heißt es. Durch die finanzielle Unterstützung der SWB könne jetzt das Personal aufgestockt und ein Programm für alle Generationen entwickelt werden. Bislang gibt es schon z.B. Sprach- und Sportkurse. In einem Schaukasten an der Aktienstraße 78a soll in Zukunft über das neue Programm des Quartierspunkts informiert werden.