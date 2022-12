Job-Speeddating auf dem Riesenrad

An diesem Freitag (9.12.) läuft in Herne ein ungewöhnliches Job-Speeddating. Die Arbeitsagentur bietet die Aktion zum ersten Mal in einer Gondel des Riesenrads auf dem Cranger Weihnachtszauber an.

© Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services