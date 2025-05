Mülheimer Arbeitsmarkt stabil

Demnach ist die Arbeitslosenquote im Vergleich zum April minimal gestiegen, vier Menschen mehr sind nun arbeitslos gemeldet. Die Quote liegt deshalb weiter bei 8 Prozent. In konkreten Zahlen heißt das: 7.087 Menschen sind arbeitslos gemeldet. Wenn wir das mit den Zahlen aus dem Mai vor einem Jahr vergleichen, sehen wir auch hier kaum Veränderungen. Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote in Mülheim bei 7,9 Prozent.

freie Stellen verfügbar

Mülheimer Unternehmen sind weiter auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Aktuell meldet die Arbeitsagentur 1.234 freie Stellen. Die meisten freien Stellen gibt es zur Zeit unter anderem im Gesundheitswesen, dem Handel und dem Baugewerbe. Außerdem gibt es auch noch freie Ausbildungsstellen in allen Berufsbereichen, so die Arbeitsagentur, zum Beispiel im Einzelhandel, im Büromanagement und in der Gebäudetechnik.

