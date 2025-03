Kirmes-Saison: Erst Herne, dann Recklinghausen

Die Kirmes läuft in diesem Jahr etwas weiter südlich in der Innenstadt, weil auf den gewohnten Platz Bauarbeiten laufen. Heute Abend geht es los mit einem Umzug der Vereine, Samstagabend gibt es Feuerwerk, am Sonntag ist dann schon wieder Schluss. Nächste Woche Freitag (4.4.) beginnt dann schon die nächste Kirmes im Revier - und die ist nochmal deutlich größer. Die Palmkirmes in Recklinghausen läuft bis zum 13. April. Rund um die Vestlandhalle bauen 180 Schausteller Fahrgeschäfte und Stände auf. Die Traditionskirmes läuft bereits zum 628. Mal. Auch hier gibt es Feuerwerk, außerdem einen Kinder- und einen Familientag.