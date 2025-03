Auftakt zur Woche der Ausbildung

Sie ist gedacht für Leute, die eine Ausbildung in Teilzeit in Betracht ziehen, aber auch Arbeitgeber, die sich über diese Möglichkeit informieren möchten. Alle Informationen - auch zu der Einwahl zum digitalen Kick-Off - gibt es hier.





Morgen geht es dann weiter mit Infos am Telefon. Arbeitssuchende können zwischen 9 und 11 Uhr, Arbeitgeber zwischen 14 und 15 Uhr ihre Fragen rund um die Teilzeitberufsausbildung stellen:





0208 455 5752





Der Bildungsträger „Joblinge“, der für die Umsetzung des TEP-Projektes in den Städten Mülheim, Essen und Oberhausen zuständig ist, lädt am Mittwoch zu einem „Tag der offenen Tür“ in sein Basecamp am Heinrich-Reisner-Platz 1 in Essen ein. Die drei Veranstaltungen werden gemeinsam angeboten von den Agenturen für Arbeit Oberhausen/Mülheim an der Ruhr und Essen, den Jobcentern Oberhausen, Mülheim an der Ruhr und Essen, dem Bildungsträger Joblinge sowie der Regionalagentur MEO.