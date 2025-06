Jetzt anmelden: Sommerferienspiele 2025 in Mülheim

Außerdem soll es ein Bauernhof- oder Theaterprojekt geben. Zusätzlich organisiert die Stadt zwei Freizeiten - es geht zum Windsurfen an die Nordsee oder nach Schleswig-Holstein. Da ist dann auch ein Ausflug in den Hansa Park geplant. Alle Angebote und Details findet ihr hier. Dort könnt ihr eure Kinder auch anmelden. Bei Fragen könnt ihr euch unter der 0208 / 455-4535 oder 0208 / 455-4533 oder per Mail freizeit@muelheim-ruhr.de an die Stadt wenden.