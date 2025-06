16. Juni: Anmeldestart für medl-Mitmachzirkus

Die Kinder trainieren fünf Tage lang im Zelt auf dem Gelände der Feldmann-Stiftung. Am sechsten Tag gibt es eine Vorstellung für Eltern, Großeltern und Geschwister. Auch in diesem Jahr läuft der Zirkus in der 3. und 4. Woche der Sommerferien. Pro Woche können 100 Kinder mitmachen. Die Kosten liegen bei 50 Euro. Die Anmeldung ist ab dem 16. Juni, 19 Uhr hier möglich.