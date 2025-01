TrendSport Mülheim bietet Surf-Woche an

Rund um die Unterkunft in der Wattlodge in Norden soll es auch Erkundungen und weitere gemeinsame Aktivitäten geben. Die Gebühr liegt bei 300 Euro. Darin enthalten sind Transfer, Unterbringung, Verpflegung und alle Programmpunkte, inklusive Windsurfkurs. Vergünstigungen durch den Mülheim Pass oder Gutscheine aus dem Paket Bildung und Teilhabe können laut Stadt genutzt werden. Alle Infos zum TrendSport-Programm an der Nordsee gibt es hier.