Inzidenzwert deutlich gesunken

Trotzdem ist Mülheim damit noch deutlich über dem kritischen Grenzwert von 50 und bleibt deshalb weiter Corona-Risikogebiet. Die Zahl der Infizierten ist augenscheinlich um vier Fälle nach unten gegangen auf 154 positiv Getestete. Aber da sich seit gestern sehr viele Mülheimer vom Virus erholt haben und in der Statistik nun 35 Menschen mehr als genesen gelten, sind seit gestern insgesamt 31 Neuinfektionen in Mülheim dazugekommen. 815 Menschen sind aktuell in Quarantäne.

Schon 7 Tage über kritischem Wert

Genau heute vor einer Woche ist der Inzidenzwert für Mülheim zum ersten Mal über die 50er-Marke gegangen. Das heißt, wir sind jetzt seit 7 Tagen Risikogebiet. Nach 10 Tagen in Folge über 50 beim Inzidenzwert, schreibt das Land NRW vor, dass die Stadt weitere Corona-Maßnahmen einleiten muss.