Zahl der Corona-Toten weiter gestiegen

In Mülheim sind inzwischen 75 Prozent der Menschen vollständig geimpft. Bei der Corona-Booster-Impfung liegt die Quote bei gut 51 Prozent, meldet der Krisenstab der Stadt. Auch heute gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus zu beklagen. Damit stieg die Zahl der Corona-Toten auf 274. Als akut und nachweislich infiziert sind in Mülheim heute 715 Menschen registriert. Das sind 87 mehr, als gestern.

© shutterstock.com