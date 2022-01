Mit dem Rekord von über 200.000 Neuinfektionen an einem Tag, hat Deutschland einen neuen - für sich traurigen Rekord -im Januar 2022 aufgestellt. Seit dem Jahreswechsel steigen die Sieben-Tage-Inzidenzen in den deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten scheinbar unaufhaltsam in die Höhe. Nach dem Negativ-Rekord Ende November und Anfang Dezember beruhigte sich die Lage zwar, doch die Omikron-Variante sorgt erneut für steigende Inzidenzen.

Der Norden ist als erstes betroffen gewesen

Besonders dramatisch war im November und Dezember die Lage in den Bundesländern Sachsen, Bayern und Thüringen. Hier vermelden Landkreise sogar schon eine Inzidenz von über 2.000. Etwas, was es in fast zwei Jahren Corona-Pandemie in Deutschland nicht gegeben hatte. Nun scheinen solche Inzidenzen Alltag zu sein.

Ende 2021 vermeldeten norddeutsche Bundesländer wie Bremen oder Hamburg einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen. Omikron hat hier ganz offensichtlich als erstes heftig eingeschlagen. Mittlerweile hat sich Omikron auf das gesamte Bundesgebiet ausgebreitet. In NRW sind einzelne Landkreise schon bei einer Inzidenz von über 1.500

Booster-Impfungen zur Vorbeugung schwerer Verläufe

Der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und viele seiner Kolleginnen und Kollegen predigen seit Wochen, dass sich Leute impfen lassen sollen - vor allem eine Booster-Impfung abholen sollen um schwere Verläufe mit dem Coronavirus vorzubeugen. Das bleibt auch in 2022 so. Sorgen machen sich die Experten um Ungeimpfte jenseits der 60. Omikron breite sich zwar rasant aus, sorge aber bei Geimpften glücklicherweise aber für keine Probleme - es gebe häufig nur milde oder aber auch gar keine Verläufe.

Die große Übersichtskarte für alle Landkreise und Städte

Die Kollegen von ntv.de haben anhand offizieller Daten des Robert-Koch-Instituts eine Deutschlandkarte erstellt, die sich täglich um 0 Uhr aktualisiert und zeigt, wie sich die Zahlen zu den Neuinfektionen in den jeweiligen Landkreisen oder kreisfreien Städten entwickeln. Diese grafische Übersicht stellen wir euch hier zur Verfügung.

Die Farbskala reicht von Grün = 0 Fälle zu Dunkel-Lila = ab 1.000er Inzidenz. Ab einer Inzidenz von 25 erscheinen Städte und Kreise in Grau-Orange. Ab 35 in Orange. Rot markiert all jene Kreise, die laut RKI-Daten über der Obergrenze von 50 aktuellen Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern liegen. Dunkel-Rot wird es bei 100 oder mehr Neuinfektionen. Ab einer 200er Inzidenz geht es in Richtung Lila - dunkler wird es ab 500 oder 1000. ntv.de stellt die Lage in den Städten und Kreisen anhand der offiziellen RKI-Daten dar. Aufgrund des Meldeverzugs können hier Abweichungen zu anderen Quellen auftreten. Örtliche Behörden etwa können eine Annäherung oder gar Überschreitung verschiedener Limits früher bekannt geben.

Autor: Joachim Schultheis