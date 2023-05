Mindestens 23 Millionen Euro an Corona-Bußgeldern verhängt

In der Corona-Krise hat die Stadt Duisburg in ganz NRW am meisten Bußgelder eingenommen. 20.000 Verstöße hat die Stadt insgesamt geahndet und ca. 3,5 Millionen Euro Bußgelder verhängt.

