Gesundheitsamt reduziert Anrufe bei Corona-Kranken

Nur bei wirklich wichtigen Corona-Fragen und Problemen sollten Mülheimer die Hotline des Amtes wählen. Bis zu 400 Corona-Meldungen am Tag stellen uns auf eine harte Probe, so das Gesundheitsamt weiter. Aktuell arbeitet die Stadt an einer neuen Datenbank. Dort sollen Corona-Kranke künftig ihre Kontakte eintragen, sobald sie schriftlich dazu aufgefordert werden. Das soll Telefonate reduzieren und die Mitarbeiter weiter entlasten.