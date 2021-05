Inzidenz nach oben korrigiert

Bei der Nachmeldung von Fällen war es beim Übermitteln ans RKI zu Problemen gekommen. Darum hätte die Inzidenz gestern höher liegen müssen, auch wenn die Zahlen laut Gesundheitsamt aktuell sinken.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus gibt es seit gestern in Mülheim einen weiteren Todesfall. Damit sind bei uns seit Ausbruch der Pandemie 216 Menschen mit oder an Corona gestorben. Aktuell gibt es 471 Infizierte. Abzüglich der Personen, die seit gestern wieder als gesund gelten, sind das 25 neue Fälle. 871 Mülheim sind auf Anordnung des Gesundheitsamts in Quarantäne. 7.230 gelten nach einer Infektion mittlerweile wieder als gesund.

Bislang haben 55.137 Mülheimer ihre Erstimpfung und 15.565 auch ihre Zweitimpfung bekommen.