Stadtverwaltung arbeitet am Limit

Betroffen ist unter anderem das Bürgeramt. Ein Großteil der Beschäftigten hat Corona und sitzt Zuhause in Quarantäne. Das hat zur Folge, dass sich online gerade keine kurzfristigen Termine buchen lassen und auch niemand spontan und mit Wartezeit vorbeikommen kann, heißt es. Die Stadt rät Sommerurlaubern, die noch einen neuen Pass benötigen, schon jetzt einen der freien Termine im Juni oder Juli zu buchen. Wegen des hohen Krankenstandes arbeite die Verwaltung aktuell am Limit. Die noch vorhandenen Beschäftigten arbeiten an ihrer Belastungsgrenze, heißt es aus dem Rathaus.