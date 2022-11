Notfallseelsorge bekommt Verstärkung

Die Arbeit der Notfallseelsorge in den Städten Mülheim, Oberhausen und Essen werden ab sofort 21 weitere Ehrenamtliche unterstützen. Sie wurden jetzt bei einem Gottesdienst in der Essener Hauptfeuerwache für ihren Dienst unter anderem in Mülheim beauftragt.

© FUNKE Foto Services - Thorsten Lindekamp