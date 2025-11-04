Intensive Ermittlungsarbeit: Raubserie aufgeklärt

Dort hatte sich der Verdächtige mit einem älteren Ehepaar verabredet, angeblich um einen Autokauf abzuwickeln. Der 25-Jährige stieß jedoch den älteren Mann zu Boden, schnappte sich das Bargeld und flüchtete in den Witthausbusch. Dort konnte er von der Polizei festgenommen werden. Auch das Bargeld tauchte später bei einer Suchaktion auf. Im Rahmen der Ermittlungen prüfte die Polizei ähnlich gelagerte Fälle – mit Erfolg. Demnach konnten dem Verdächtigen Taten in Bottrop und Essen zugeordnet werden. Die Masche war immer die gleiche: Der 25-Jährige nutzte den angeblichen Verkauf eines Autos als Vorwand, um das mitgebrachte Bargeld zu rauben. In Essen und Bottrop soll er seine Opfer mit einer Schusswaffe bedroht haben. Der Verdächtige hat laut Polizei keinen festen Wohnsitz in Deutschland und sitzt weiterhin in U-Haft.