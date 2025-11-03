Essen: Erster Weihnachtsmarkt eröffnet

Im Mittelpunkt steht ein riesiger Weihnachtsbaum, der sich auch drehen kann. Dazu müssen Besucher zwei Euro in einen Automaten einwerfen. Die Einnahmen gehen an die Aktion Lichtblicke. Am 6. Dezember reist ein Nikolaus-Darsteller mit Hubschrauber und Pferdekutsche an. Der Steeler Weihnachtsmarkt fängt nicht nur besonders früh an, sondern läuft auch länger als die meisten. Letzter Tag ist der 4. Januar. Die Veranstalter hoffen auf eine Million Besucher.